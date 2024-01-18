نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باوك اليوناني يضم حارس الزمالك لصفوفه حتى يونيو 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، نادي باوك اليوناني عن ضم أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق لصفوفه وذلك للاستفادة من خدماته.

وكشف النادي اليوناني عن ضم أحمد نادر السيد حارس المرمى لمدة موسم ونصف الموسم وحتى صيف 2026 حيث أنه يعد ثامن مصري يرتدي قميص باوك اليوناني في التاريخ بعد كلا من: عمرو وردة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن وأمير عزمي مجاهد وعبد الستار صبري.

وتعد تلك التجربة الاحترافية لحارس الزمالك الثانية، بعدما خاض خاض تجربة داخل جدران فيزيلا البرتغالي، وشارك معه في 12 مباراة استقبل خلالها 18 هدفا وخرج بشباكه نظيفه في 4 ويشارك في الموسم الحالي نادي باوك اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث أنه نجح في التأهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عقب تربعه على صدارة المجموعة، واحتل فريق إنتراخت فرانكفورت الوصافة.

ويحتل حاليا نادي باوك اليوناني الصدارة برصيد 41 نقطة بمشاركته في 18 جولة متفوقا على باناثنايكوس بفارق الأهداف..