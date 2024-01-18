ساديو ماني يقود الهجوم.. تشكيل السنغال المتوقع أمام الكاميرون في قمة مباريات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، على تشكيل منتخب بلاده، الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الكاميرون، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج.

موعد مباراة الكاميرون ضد السنغال

يلتقى المنتخبين الكبيرين، مساء، غدًا، الجمعة، على معلب "شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل السنغال المتوقع أمام الكاميرون

حارس: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي

خط الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني

يذكر أن السنغال قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب جامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شىء، فيما تعادل المنتخب الكاميروني مع منتخب غينيا بهدف لكل منهما.

