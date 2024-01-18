نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن انتهاء أزمة القيد وتسوية جميع القضايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا، يفيد نجاح مجلس الإدارة، في تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بالنادي، مشيرا إلى أن النادي يعلن ينتظر وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي بعد تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف.

وجاء البيان على النحو التالي:

“بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا وكلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها ١٤ قضية.”

أضاف البيان: "و يعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو اي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة."

واختتم: "و يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري إلى منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط وافريقيا."