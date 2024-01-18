نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة فلسطين في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب فلسطين مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024،في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة فلسطين

في حراسة المرمي: خالد عيسي

في خط الدفاع: زايد الزغابي، خليفة الحمادي، بدر ناصر عبدالعزيز، عبدالله إدريس

في خط الوسط: على صالح، عبدالله رمضان، ماجد راشد

في خط الهجوم: كايو كانيدو، فابيو ليما، سلطان الأميري

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين ضد الإمارات؟

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.