نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة الإمارات في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب إلامارات مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024،في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة الامارات

حراسة المرمي: رامي حمادة

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا

في خط الوسط: عدي خروب، محمد رشيد، محمود أبو وردة

في خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين ضد الإمارات؟

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.