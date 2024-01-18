عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة سالامانكا في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سالامانكا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وسالامانكا في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع، جول كوندي، سيرجي روبرتو، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: روميو، فيرنكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: مارك جويو، فيران توريس، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

تذاع مباراة برشلونة ضد سالامانكا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.