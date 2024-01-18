نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الذهاب والفضة ليليق بعراقة الأندية.. تعرف على تفاصيل كأس بطولة الوحدة الإماراتي الودية بمشاركة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة لدورة الوحدة الودية بأبو ظبي، عن تفاصيل كأس بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية، المقرر إقامتها بأبو ظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال حازم فتوح: "كأس البطولة مطلي بالذهب والفضة ومصمم بالشكل الخاص الذي يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة بالبطولة ".

وتابع رئيس شركة هابي سيزونس المنظمة لبطولة الوحدة الإماراتي: "كأس بطولة الوحدة تم صنعه في إيطاليا، ومن المقرر أن يصل إلى الأراضي الإماراتية، مساء اليوم الخميس".

الأندية المشاركة في بطولة الوحدة الإماراتي

و يشارك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية 4 أندية، وهم نادي الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتضم قائمة الزمالك الموجودة في الإمارات للمشاركة في بطولتي الوحدة الإماراتي وكأس دبي كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.