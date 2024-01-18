نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا ما يحدث حينما تكون رابع العالم.. تصريحات نارية للركراكي بعد الفوز على تنزانيا في أمم إفريفيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن الفوز الذي حققه على حساب نظيره تنزانيا، في مستهل منافساته بكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها ساحل العاج.

وحقق منتخب المغرب، الفوز على حساب نظيره تنزانيا، بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما، عل ملعب استاد ملعب استاد لوران بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

الركراكي يطلق تصريحات نارية بعد الفوز على تنزانيا في أمم إفريقيا

وقال وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، خلال تصريحات صجفية:" هذا ما يحث عندما تكون رابع أفضل منتخب فب العالم."

وأضاف الركراكي معلقًا على الضغوط الإعلامية والجماهيرية حول منتخب أسود الأطلس:" الجميع ينتظرك، وينتظر ما تقدمه ببلادك أولًا ثم في إفريقيا، الجميع يريد أن يلعب ضد المغرب"،

استكمل:" نعرف ذلك جيدًا ونريد أن نقاتل، وأن نتقبل الأمر، ويجب أن نتعايش مع ما يحدث، ولكن بتواضع".

واختتم وليد الركراكي:" نحن نحترم كل منتخب، ونعمل بجد، ونحاول ما بوسعنا للفوز بالبطولة".

ترتيب مجموعة المغرب في أمم إفريقيا

وأوقعت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لدور المجموعات، منتخب المغرب، في المجموعة السادسة، التي تضم منتخب الكونغو الديموقراطية، ومنتخب تنزانيا، ومنتخب زامبيا.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخب الكونغو في المركز الثاني برصيد نقطة، ومنتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطة، فيما يتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة المغرب القادمة ضد الكونغو في أمم إفريقيا

ويستعد منتخب المغرب، لمواجهة هامة ومرتقبة، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير، على ملعب سان بيدرو، ضد نظيره الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة وليد الركراكي، للفوز بالمباراة، وضمان صدارة المجموعة السادسة، والعبور لدور ال 16 بالمسابقة القارية، التي تطمح جماهير المغرب في حسم لقبها، وتتويج إنجاز المنتخب في كأس العالم الماضي، والفوز بالمركز الرابع.

وتنطلق مباراة منتخب أسود الأطلس، ضد الكونغو الديموقراطية، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.