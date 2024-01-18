نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام قياسية في مباراة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وأول هاتريك بالبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية، والتي شهدت 3 مباريات، مواجهتين لحساب المجموعة الأولى، ومباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني لحساب المجموعة الثانية.

وجاءت مباراة غينيا بيساو أمام غينيا الاستوائية محملة بالأرقام القياسية بعد نهايتها بنتيجة رباعية مقابل هدفين.

الأرقام كانت من نصيب غينيا الاستوائية والذي نستعرضها كالاتي:

أول هاتريك في البطولة الحالية

إيميليو إنسوي استطاع تسجيل أول هاتريك في البطولة وذلك في الدقائق 21،51،61، لتكون غينيا الاستوائية صاحبة أول هاتريك في البطولة.

غزارة تهديفية

شهدت المباراة الحالية 6 أهداف لتكون أكثر مباراة شهدت عدد الاهداف، وأكبر نتيجة في البطولة عقب فوز المغرب بثلاثية نظيفة على حساب تنزانيا.

مجموعة غينيا الاستوائية

تنافس غينيا الاستوائية في المجموعة الاولى بجانب غينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3