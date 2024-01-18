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أحمد جودة - القاهرة - ينقل موقع “دوت الخليج” اليوم لمتابعيه مباراة بين Egypt - Ghana،بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية 2023،تنطلق مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الغاني يوم 18 يناير الجاري.

وانتهت مباراة مصر الأولى في دور المجموعات بالتعادل 2-2 مع منافسها الموزمبيقي، بينما خسرت غانا أمام الرأس الأخضر 1-2.

بعد مواجهته مع موزمبيق، سيرغب الفراعنة في تجنب الخسارة في أول مباراتين بالمجموعة.

في هذه الأثناء، خسرت غانا جميع مبارياتها الخمس، وهي أطول سلسلة هزائم شهدها الفريق على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية.

مباراة اليوم هي المباراة السادسة لمصر وغانا. وسبق أن التقيا ثلاث مرات خلال دور المجموعات، فاز كل منهما مرة واحدة وتعادل مرة واحدة.

خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، إن خصومهم قدموا لهم العديد من التحديات التكتيكية وامتلكوا خط وسط قوي.

"موزمبيق لديها فريق قوي. لقد قلت ذلك قبل مقابلتهم وهذا ما حدث اليوم. قال فيتوريا: "لقد سببوا لنا الكثير من المشاكل التكتيكية مع هذه المجموعة المنخفضة".

"هذا الفريق لديه عناصر ممتازة في خط الوسط. لقد وجدوا ثغرات فينا واستغلوا ذلك».

ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار ومشاهدة مباراة مصر وغانا، وبالتالي ستكون هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023

مشاهدة مباراة مصر وغانا،مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني، مباراة قوية تجمع بين مصر وغانا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وتسعى مصر وغانا إلى التعافي من البداية المخيبة للآمال في كأس الأمم الأفريقية عندما يواجهان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة الثانية، ويقدم «المصري اليوم» في هذا التقرير 10 قنوات مفتوحة مجانًا تنقل مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الإفريقية بالترددات.

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

العرض الباهت الذي قدمه الفراعنة في مباراتهم الافتتاحية ضد موزمبيق، حيث سمحوا لخصومهم بالتقدم 2-1 حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أنقذهم محمد صلاح من ركلة جزاء، ترك المشجعين محبطين وشككوا في فرصهم في الفوز باللقب الأفريقي الذي حملوه آخر مرة. في 2010.

واجه فيتوريا انتقادات بسبب اختياراته ضد موزمبيق وألمح إلى احتمال إجراء تعديل في التشكيلة ضد غانا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم الأربعاء: "قد نجري بعض التغييرات على التشكيلة، ليس فقط بناءً على أدائنا أمام موزمبيق، ولكن لأن كل مباراة لها متطلباتها الخاصة".

ظهر نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد "زيزو" سيد بعيدًا عن مستواهم المعتاد أمام موزمبيق، وأظهر الدفاع أداءً سيئًا، مما سمح لخصومهم بتسجيل هدفين وتشكيل العديد من التهديدات.

وأضاف فيتوريا: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام موزمبيق، ولا يمكننا تحمل مثل هذه الأخطاء أمام غانا".

وأضاف "غانا فريق قوي ومهمتنا أمامهم لن تكون سهلة. لكن يجب أن نفوز، ولدي ثقة كاملة في قدرة لاعبي فريقي على تحقيق هذا الفوز".

ويسعى الفراعنة بشدة لتحقيق الفوز، إذ قد تؤدي انتكاسة أخرى إلى تعقيد موقفهم في المجموعة التي يتصدرها الرأس الأخضر حاليا بثلاث نقاط.

وأكد حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، الأربعاء، "ندرك أهمية المباراة ضد غانا، إذ لا يوجد بديل سوى الفوز".

على الجانب الآخر، تسعى غانا أيضًا لتحقيق الفوز بعد هزيمتها المفاجئة 2-1 أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية بالمجموعة.

وعلى عكس مصر، استقبلت شباك النجوم السوداء هدفًا متأخرًا، مما أدى إلى خسارتهم.

الهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة الثانية ستجعل غانا تتطلع إلى احتمال الخروج من الدور الأول، تمامًا كما حدث في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون عام 2022.

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النجوم السوداء توجوا بطلًا لإفريقيا أربع مرات، لكن آخر تلك الألقاب جاء في عام 1982.

وقال كريس هيوتون مدرب غانا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يجب على اللاعبين أن يفهموا أهمية الخسارة".

وأضاف: "المباراة أمام مصر ستكون تنافسية للغاية، وليس أمامنا خيار سوى ضمان نتيجة إيجابية".

ويأمل هيوتون أن يكون المهاجم محمد قدوس، الذي قدم موسمًا جيدًا مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاهزًا للعب ضد الفراعنة.

وأوضح هوتون أن "محمد قدوس انضم إلى المعسكر في وقت متأخر عن أي شخص آخر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة مع وست هام".

"سنواصل تقييمه. لقد تدرب في الأيام القليلة الماضية، لكننا سنتخذ قرارًا غدًا".

من شأن مشاركة كودوس أن تعطي دفعة لهيوتون، خاصة بالنظر إلى الأداء المخيب لخط هجومه أمام الرأس الأخضر.

واجهت مصر وغانا بعضهما البعض أربع مرات في كأس الأمم، بما في ذلك ثلاث لقاءات في مراحل المجموعات.

وحقق كل فريق الفوز، وتعادلا في مواجهتهما الثالثة.

المباراة التي لا تنسى كانت نهائي 2010، حيث فاز الفراعنة على النجوم السوداء 1-0، ليحصلوا على اللقب.

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

تاريخ مواجهات مصر ضد غانا

-ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، حيث التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

-فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس الأمم الأفريقية (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

-خسرت مصر مرة واحدة فقط خلال آخر 20 مواجهة لها في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (فازت في 14 وتعادلت 5)، وكانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في عام 2022.

-لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (ت 2 خ 3)، وهي أطول سلسلة لهم دون فوز في المسابقة.

-آخر لاعب غاني سجل ثلاثة أهداف متتالية له في كأس الأمم الأفريقية كان مبارك واكاسو في 2013.

-سجل صلاح سبعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للفراعنة إجمالا، خلف حسن الشاذلي (12) وحسام حسن (11) وأحمد حسن (8) في قائمة أبرز الهدافين المصريين في المسابقة.

-أصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ مختلفة لكأس الأمم الأفريقية (2017، 2019، 2022، 2023).