نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافئة خاصة للاعبي منتخب ناميبيا بعد الفوز على تونس بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بأن لاعبي منتخب ناميبيا قد حصلوا على مكافأة مالية بعد تحقيقهم الفوز التاريخي على منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا.

مكافئة خاصة للاعبي منتخب ناميبيا

وقد تمكن المنتخب الناميبي من الفوز بنتيجة 1-0 على نظيره التونسي في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها حاليًا كوت ديفوار.

ويُعتبر هذا الانتصار هو الأول للمنتخب الناميبي في تاريخه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد تحقيقه تعادلين وخوض 7 مباريات وخسارتها في مشاركاته السابقة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "KickOff" الجنوب أفريقي، فإن اللاعبين تلقوا مكافأة مالية بلغت 300 ألف دولار ناميبي (تقريبًا 16 ألف دولار أمريكي)، والتي ستُوزع على جميع اللاعبين.

وأكد روبرت شيموشيلي، رئيس اتحاد ناميبيا لكرة القدم، وسيف هامونييلا، رجل الأعمال، أن هذه المكافأة تعد تقديرًا لعزيمة اللاعبين الذين جلبوا الفخر والعزة لوطنهم. ويستعد المنتخب الناميبي، الملقب بـ "المحاربون"، لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة يوم الأحد المقبل.

يُشار إلى أنه لم يسبق للمنتخب الناميبي أن تجاوز دور المجموعات في مشاركاته الثلاث السابقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الأعوام 1998 و2008 و2019.