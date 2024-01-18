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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيـادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك استعداداتـه لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل ضمن منافسـات الجولة الثامنـة عشر من بطولة دوري المحترفيـن، وشهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبيــن الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباراة القادمة وإعـادة غزل المحلة لطريق الانتصارات مرة أخرى.

غزل المحلة يبدأ استعداداتـه لمواجهـة النجـوم في دوري المحترفين

ومن جانبـه قال الكابتن أحمد عيد عبد الملك أن غزل المحلة يمتلك مجمـوعة مميـزة من اللاعبيـن القادرين على إعـادة غزل المحلة لمكانـه الطبيعي في الدوري الممتـاز، مؤكدًا أن تركيزه هو وجهـازه المعاون منصب بالكامل على الاستفـادة من قدراتهم وتوظفيها بالشكل الصحيح قبل المواجهة القادمـة أمام النجـوم.

وشكر عبد الملك مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل واللجنة الفنيـة للنادي على ثقتهم الكبيـرة في الجهاز الفني الجديد مؤكدًا اعتزازه الكبير بخوض هذه التجربـة مع نـادي عريق بقيمة نادي غزل المحلة.

