نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخروج من كأس الرابطة.. الإسماعيلي يفوز على نجمة سيناء بثلاثية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الفوز على حساب، نظيره فريق جنوب سيناء أحد أندية المظاليم بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

سجل أهداف الإسماعيلي خلا اللقاء الودي حازم مرسي هدفين وهدف لباسم مرسي، ويأتي ذلك في إطار استعداد الفريق لإستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب وداعه لبطولة كأس الرابطة بعد الهزيمة بثلاثية أمام سيراميكا كيلوباترا.

وحرص الجهاز الفني على إشراك مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة بغرض الحفاظ على جاهزيتهم خلال فترة التوقف الحالية.

الجدير بالذكر أن الفريق يتبع استراتيجية تقوم على تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمي من أجل الوقوف بشكل مستمر على جاهزية كافة لاعبيه على الصعيد الفني والبدني.

الإسماعيلي يودع كأس الرابطة بعد ثلاثية سيراميكا كيلوباترا

وودع فريق الإسماعيلي بطولة كأس الرابطة، بعد الهزيمة التي تلقاها امس الأربعاء امام نظيره سيراميكا كيلوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتذيله جدول ترتيب مجموعته التس تضم أندية سيراميكا كيلوباتر وإنبي والداخلية، دون نقاط.

ويتبقى للإسماعيلي مواجهة وحيدة ببطولة كأس الرابطة، امام فريق إنبي، والتي أصبحت تحصيل حاصل بعد هزيمتين متتاليتين للدراويش، امام الداخلية وسيراميكا.

أزمات الإسماعيلي عرض مستمر وغموض حول فتح القيد

يواجه فريق الإسماعيلي أزمات قوية خلال هذا الموسم، بعد الخروج من كأس الرابطة، وتحقيقه نتائج سلبية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو ما وضع مجلس الإدارة أمام ضغوط جماهيرية قوية، وسط مطالبات لجماهير الإسماعيلي بضرورة حل أزمة إيقاف القيد، ودعم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، حققها الفريق من الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراتين، فيما تلقى فريق الإسماعيلي الهزيمة خلال 6 مباريات حتى الان.

وأصبحت أزمة فتح القيد، صداع في رأس مجلس إدارة الإسماعيلي، لتراكم القضايا والمستحقات، بالإضافة إلى متطلبات الفريق الأول، ورواتب العاملين، وهو ما يشير لصعوبة حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الجارية، وهو ما يرفضه جمهور الإسماعيلي الذي طالب مجلسه برئاسة نصر أبو الحسن بحل أزمة القيد أو الرحيل الفوري، عقب الإصاء من كأس الرابطة.