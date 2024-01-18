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أحمد جودة - القاهرة - تتابعون اليوم عبر موقعكم “دوت الخليج الرياضي” مباراة Egypt vs. Ghana،كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم.. Kooralive يحرص الكثير اليوم على متابعة مباراة مصر وغانا ضمن مبارايات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وقد يفكر البعض في تحضير ما يساعدهم على قضاء وقت ممتع أثناء مشاهدة المباراة، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض النصائح التي يفضل اتباعها لقضاء وقت ممتع عند مشاهدة المباراة.

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض مباراة من العيار الثقيل جدا تجمع بينة وبين منتخب غانا اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير لعام 2024، فهي مباراة هامة جدا ينافس عليها المنتخب الوطني المصري وهو يأمل في الفوز، والعمل علي الوصول إلى الدور القادم، وذلك بعد التعادل في اللقاء الماضي.

انتهت مباراة مصر امام موزمبيق الماضية بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، وبناء علي ذلك فقد حصل المنتخب المصري علي ثلاث نقاط بينما تمكن في الحصول علي المركز الثاني بالمجموعة التي يتواجد بها مجموعة من المنتخبات الاخري مثل منتخب غانا وغيرها.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له في البطولة، حيث تتصدر مصر قائمة حائزي البطولة برصيد 7 مرات، ويتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع وغانا والرأس الأخضر

ويدخل منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم روي فيتوريا، مباراة اليوم أمام غانا، وهو متسلحًا بالنجم العالمي محمد صلاح، من أجل الفوز على «البلاك ستارز»، وحصد نقاط المباراة الثلاث، نفض غبار التعادل الصعب أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

ويقع منتخبي مصر وغانا في المجموعة الثانية النارية، والتي تضم منتخبات «الرأس الأخضر (كاب فيردي) - موزمبيق»، ويسعى المنتخبين اليوم للفوز من أجل تعويض الإخفاق في الجولة الأولى.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية؟

نترقب سويًا بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم، حيث تعد قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الحصرية التي ستنقل مباراة مصر وغانا في نسخة عام 2023 من كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في دولة ساحل العاج.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا كورة لايف

كيف يمكنني مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم؟

تعتبر بي إن سبورت الشبكة الرسمية لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية للمشتركين في خدماتها المشفرة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.

وبالتالي، سيتم عرض مباراة منتخب مصر ضد غانا على تردد قناة BeIN Sports MAX 1.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجزائرية الأولى النايل سات 11680 عمودي 27500 5/6 فوكس سبورت نايل سات 12284 أفقي 27500 Canal 11 HD هيسباسات 30 غرب 12437 -H – 27500 RING HD البلغاري 1.9 شرق 12418 H 30000 النبأ الليبية نايل سات 11096 أفقي 27500 تيلي تشاد نايل سات 12015 أفقي 27500 SPORT TV 1 HD هيسباسات Hispasat 30W 12246 -H- 27500 ESPN 901 تيليستار 15 12609 -H- 7550 Solo Calcio الأوروبي 13 شرق 11179 -H- 27500 TV 8.5 ترك سات 42 شرق 12356 أفقي 7100

ماهو تاريخ مواجهات مباراة مصر وغانا؟

يبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الانتصار الأول له في البطولة خلال لقائهما معًا، وفيما يلي تاريخ مواجهات المنتخب المصري أمام المنتخب الغاني.

وواجه منتخب مصر منتخب غانا في أربعة مباريات سابقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث كان الفوز من نصيب الفراعنة في مباراتين، في نهائي البطولة عام 2010 بهدف دون مقابل، ثم الفوز في نسخة 2017 بهدف نظيف أيضا.

وكان الفوز الوحيد لمنتخب النجوم السوداء على المنتخب الوطني بالبطولة، في نسخة 1992 بهدف دون مقابل، فيما حضر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في أول لقاء جمع بينهما بالبطولة الأفريقية عام 1970.

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

مشاهدة مباراة مصر وغانا

◄ قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا.

◄ قائمة منتخب غانا

حراسة المرمي: ريتشارد أوفوري، جوزيف والكوت، لورنس أتي زيجي.

الدفاع: أليدو سيدو، دينيس أودوي، كينجسلي شنايدلر، جيديون مينساه، عبدول فتاو حميد، نيكولاس أوبوكو، دانيل أمارتي، ساليسو محمد، ألكسندر دجيكو.

الوسط: بابا إدريسو، إليشا أوسو، عبد الصمد ساليس، ريتشموند لامبتي، مجيد أشيميرو، محمد قدوس، أندري أيو، رانسفورد يبواه كونيجسدورفر.

الهجوم: عثمان بوكاري، جوسيف بانستيل، جوردان أيو، إرنست نواماه، إنياكي ويليامز، أنطوان سيمينيو، جوناثان سواه.