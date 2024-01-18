عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غانا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روي فيتوريا تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غانا

وأجرى روي فيتوريا عدة تعديلات على تشكيل الفراعنة أمام غانا، حيث يبدأ عمر كمال عبد الواحد بدلًا من محمد هاني، ويدخل عمر مرموش أساسيًا على حساب محمود حسن تريزيجية، ويبدأ إمام عاشور بدلًا من أحمد سيد زيزو، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – محمد حمدي.

الوسط: إمام عاشور – حمدي فتحي – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 على ملعب فيليكس.

وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة مصر وغانا

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

سيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا، ويريد منتخبنا الوطني تحقيق الانتصار الأول له في كان كوت ديفوار.