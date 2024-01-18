نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غانا أمام مصر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريس هويتون المدير الفني لمنتخب غانا، تشكيل منتخب النجوم السوداء أمام الفراعنة في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل غانا أمام مصر

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:

حراسة المرمى: أوفوري.

خط الدفاع: أودوي، كوابينا، ساليسو، ساليس عبد الصمد

خط الوسط: أنتوان سيميناه، جيدون منساه، ماجد أشيميرو.

خط الهجوم: محمد قدوس، جوردان أيو، إناكي ويليامز.

كما أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مباراة غانا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

عمر مرموش - محمد صلاح

مصطفى محمد