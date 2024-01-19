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برشلونة يبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

بلغ برشلونة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أونيونيستا سالامانكا 3 - 1، في دور الـ16 الخميس. برشلونة يبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيابلغ برشلونة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أونيونيستا سالامانكا 3 - 1، في دور الـ16 الخميس. بادر أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف سجله ألفارو غوميز في الدقيقة 32 وأدرك فيران توريس التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. وقلب برشلونة الطاولة على منافسه في الشوط الثاني حيث أضاف المدافع الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثاني بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 69. وبعدها اخترق الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي منطقة جزاء سالامانكا وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

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