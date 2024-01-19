شاهد دون اشتراك (2-2).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بدون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا

شاهد دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا، جولة أوروبية إسبانية وديربي قوي بين Real Madrid VS Atlético Madrid، تترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يتنافس الفريقان في إحدى المباريات المثيرة ضمن كأس ملك إسبانيا 2024، يعد هذا اللقاء ملحمة محلية مثيرة، حيث يُشعر كل فريق بالحماس والتحدي للتفوق على منافسه اللدود. يتوقع الجماهير مشاهدة أداء استثنائي من نجوم كرة القدم وتكتيكات مُبدعة تضفي نكهة خاصة على هذه المواجهة المثيرة.

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وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق كرة القدم العالمية، خاصة محبي ريال مدريد الإسباني عن مواجهة الفريق ضد أتلتيكو مدريد التي تقام اليوم الخميس بكأس ملك إسبانيا.

شاهد دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا

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وفي هذا السياق، يحرص دوت الخليج الرياضي على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا اليوم الخميس، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الخميس 18 يناير 2024، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

شاهد دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا

ويفتتح ملعب ستاد واندا ميتروبوليتانو أبوابة المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والنصف منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024

وكان حسم فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقت تحقيق الفوز ضد أراندينا بثلاثية مقابل هدف في الدور الماضي.

بينما خطف أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق، عقب الفوز على لوجو بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن كان تغلب ريال مدريد على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الدور النصف النهائي لكأس السوبر الإسباني، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، على أراضي المملكة العربية السعودية، ليفوز المرينجي باللقب على حساب غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

شاهد دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت كأس ملك إسبانيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024

وتنتقل أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا اليوم، عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، الناقل الحصري للبطولة عبر قنواتها بالتحديد قناة SSC sports 1 HD.

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معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024

واسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، مهمة تعليق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024، للمعلق الرياضي فارس عوض، وحاتم بطيشة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا 2024