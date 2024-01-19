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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر بعد التعادل أمام غانا إيجابيًا في كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

أحمد حسام ميدو: معدن اللاعبين ظهر بعد إصابة محمد صلاح

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم نتيجة مواجهة مصر وغانا، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "معدن لاعبي منتخب مصر الحقيقي ظهر بعد خروج محمد صلاح، وتأخرنا بهدف".

وتابع: "من الطبيعي أن نحزن بسبب التعادل أمام غانا، وكان من الممكن الظهور بنتيجة إيجابية، ولكن نستطيع أن نبني الكثير على تلك المباراة".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "تعرضنا لبعض الضغوطات خاصًة بعد إصابة صلاح، واستقبال هدف، وكنا نأمل أن تكون مباراة اليوم هي نقطة التحول في البطولة، والفريق ظهر بشكل رائع وشخصية قوية، ولا بد من دعمهم في المباريات القادمة".

