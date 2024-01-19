نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز.

أول تعليق من فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع غانا

أضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة:" الأداء تحسن تدريجيا ونعمل دائما على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".

تابع فيتوريا: " مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثانى كان رائعا، وفخور جدا بفريقى واللاعبين".

أكمل:" محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".

