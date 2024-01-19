هل يشارك محمد صلاح في مباراة مصر ضد الرأس الأخضر ؟

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مسئولو منتخب مصر عن مصير اللاعب محمد صلاح في مشاركته مع الفراعنة في المباراة القادمة، وصرح عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا في كأس أمم إفريقيا 2023.

هل يشارك محمد صلاح في مباراة الرأس الأخضر ؟

وتعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول للإصابة في مباراة منتخبه التي أقيمت أمس الخميس أمام نظيره غانا، والتي جمعت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتم استبدال محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة وسقط على أرضية ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، واستكمل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأكد طبيب المنتخب، أن الام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح ويخضع لفحوصات طبية، وفضل الجهاز الطبي خروج صلاح حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشدد مسئولو منتخب مصر أن إصابة صلاح بسيطة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر القادمة للمنتخب.

