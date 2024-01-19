نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحات مثيرة واحتفال غامض.. أوناحي يدعم منتخب مصر والركراكي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط منتخب المغرب، وفريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن دعمه لمنتخب مصر، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها ساحل العاج.

وياتي ذلك عقب تصريحات أوناحي، المثيرة للجدل، ضد المنتخب المصري، بالإضافة إلى احتفاله المثير للجدل عقب هدفه في مرمى منتخب تنزانيا، والذي فسره البعض أنه ردًا على الإعلام المصري، الذي هاجم لاعب وسط المغرب، على خلفية تصريحاته ضد الفراعنة.

أوناحي يدعم الفراعنة أمام منتخب غانا في أمم إفريقيا

ونشر عز الدين أوناحي، صورة عبر خاصية الأستوري، بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، تبرز مشاهدته لمباراة مصر وغانا، مرفقًا الصورة بتعليق يعبر عن دعمه لمنتخب الفراعنة، وروح الاخوة بين مصر والمغرب.

وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، حول تصرف أوناحي، حيث فسر البعض تصرفه لمصالحة الجمهور والإعلام المصري، عقب تصريحاته الأخيرة، فيما علل البعض الأخر تصرف أوناحي، أنه يحاول نفي توجيه احتفاله بهدفه في شباك تنزانيا، للإعلام والجمهور المصري.

تصريحات أوناحي المثيرة للجدل ضد منتخب مصر

وقال عز الدين أوناحي، خلال تصريحات صحفية، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية،:" مصر التي توجت بلقب كأس إفريقيا سبع مرات من قبل، لا تقدم مباراة رائعة، لكنها تعرف كيف تدير الأمور".

وأضاف أوناحي:" منتخب مصر يمكنه أن يسجل هدفًا واحدًا فقط ليتقدم، ثم يسقط أحد اللاعبين على اليمين والآخر على اليسار".

ودفعت تصريحات النجم المغربي، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر للرد: قائلًا:" لم أسمع تصريحات أوناحي، ولكن لدينا 7 بطولات كأس أمم إفريقيا، ونريد الفوز بالثامن، ولو قال ذلك فعلًا، فعليه القيام بما نقوم به ويفوز بالبطولات مثلنا".

وليد الركراكي يدافع عن أوناحي: لم يقصد منتخب مصر والإعلام يبدل الحقائق

علق المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على احتفالية أوناحي خلال مواجهة تنزانيا، وهو ما فسره البعض للرد على الإعلام المصري، قائلًا:" أوناحي لم يقصد منتخب مصر واحتفاله ليس له علاقة بالمصريين بأي شكل من الأشكال، وأتمنى أن يكف الصحفيين على تغيير الحقائق، وكثيرًا قد نقول أو يحث شيء ما، ويبدله الإعلام".

وأكمل:" منتخب مصرمصر ومنتخب المغرب كيان واحد، ونحترم المنتخب المصري الذي يلعب بطريقة جميلة، والشعب المصري شعب شقيق، وهناك علاقة أخوة بين الشعبين، ونتمنى لهم التوفيق".