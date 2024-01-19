الرياضة

عاجل.. منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم عن تشخيص إصابة النجم محمد صلاح الذي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غانا في أمم إفريقيا.

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في المباراة وقام المدرب البرتغالي روي فيتوريا بتبديله في نهاية الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة.

وأكد طبيب منتخب مصر أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح أمام منتخب غانا وسوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته.

وسوف يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من أمم إفريقيا ولا بديل أمام الفراعنة سوى الفوز.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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