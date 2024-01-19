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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى فوز الفراعنة على غانا، كما أن الشوط الثاني كان المنتخب المصري أفضل داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هناك حالة استنفار من اللاعبين لعدم الخسارة، كما أن المنتخب الغاني ليس مخيفًا، وكان من الممكن الفوز عليه.

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر يستقبل أهدافًا بشكل غريب في أمم إفريقيا

وقال عبدالحليم عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "منتخب مصر تلقى أهداف غريبة في البطولة، ويجب أن يكون هناك تفاؤل قبل مواجهة الرأس الأخضر، ولا بد من تحقيق الفوز".

وأضاف: "السرعات زادات بشكل واضح للاعبي مصر في الشوط الثاني، كما أن التغييرات كانت جيدة بنزول مصطفى فتحي وتريزيجيه، صنعوا فارق هجوميا خصوصا الأخير، وزيزو لاعب مهم ولا غنى عنه، لكنه يتعرض للظلم في اللعب بمركز غير مركزه الأصلي، ولا بد أن يكون له دور في المباريات المقبلة".

وواصل: "منتخب مصر في الشوط الثاني يستحق 6 من 10، والمباراة السابقة 5 من 10، وأتمنى أن يحدث تطور في الأداء رغم ضيق الوقت للاستعداد للمباراة المقبلة، ولكن سيعمل فيتوريا على استغلال الحالة الفنية التي ارتفعت في الشوط الثاني أمام غانا".

وأكمل: "فيتوريا سيعمل على زيادة الحالة المعنوية، وعمل استشفاء للاعبين، خصوصا أن وقت البطولات المجمعة لا يكون فيه فرصة كبيرة للتدرب على أمور كثيرة".

