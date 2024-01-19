عاجل.. أتلتيكو يطيح بريال مدريد خارج كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي اتلتيكو مدريد في الوصول للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على جاره وغريمه التقليدي واللدود نادي ريال مدريد بنتيجة 4-2 في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو عقب التمديد بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 2-2.

أتلتيكو يطيح بريال مدريد خارج كأس ملك إسبانيا

افتتح اللاعب صامويل لينو التسجيل لأبناء سيميوني في الدقيقة التاسعة والثلاثين قبل أن يدرك الريال التعادل عن طريق يان اوبلاك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل الفارو موراتا هدف التقدم في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يتعادل خوسيلو في الدقيقة الثانية والثمانين.

وفي الشوط الاضافي الأول نجح جريزمان في تسجيل الهدف الثالث قبل أن يدرك ريكيلمي هدف الفوز الرابع في الدقيقة 119.

وبهذا الانتصار، يثأر أتلتيكو مدريد من خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني، ويطيح بالفريق الملكي من كأس الملك.

