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أحمد جودة - القاهرة - بفضل أداء مثير وتألق لاعبيه، نجح فريق أتلتيكو مدريد في بلوغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد فوز مثير بنتيجة 4-2 على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس على أرض ميتروبوليتانو. اضطرت المباراة إلى التمديد بعد أن انتهت الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

أحرز لاعبو أتلتيكو مدريد أربعة أهداف رائعة، حملت توقيع كل من صامويل لينو في الدقيقة 39، ألفارو موراتا في الدقيقة 57، جريزمان في الدقيقة 100، وريكلمي في الدقيقة 119.

بينما سجل لاعبو ريال مدريد هدفين، منهم هدف عكسي ليان أوبلاك في الدقيقة 45، وهدف لخوسيلو في الدقيقة 82.

بهذا الفوز الرائع، يعتبر أتلتيكو مدريد قد انتقم بنجاح من خسارته في نصف نهائي السوبر الإسباني، وفاز بفضله بتأهله إلى ربع نهائي كأس الملك، مخلفًا خلفه فريق ريال مدريد في هذه المنافسة.