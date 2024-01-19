هل أصبح محمد صلاح عبئًا على منتخب مصر.. فيتوريا يدافع عن نجم ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - دافع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن محمد صلاح جناح الفراعنة وليفربول الإنجليزي، عقب خروجه مصابًا خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لمباراة منتخب مصر ضد نظيره غانا.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا أمام نظيره غانا، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بكأس الامم الإفريقية.

روي فيتوريا يدافع عن محمد صلاح عقب التعادل أمام غانا

ووجه أحد الصحفيين، سؤالًا للبرتغالي روي فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا،:" هل شعرت أن اللاعبين أكثر حرية في في انتقال الكرة بطريقة أفضل، عقب خروج محمد صلاح من المباراة، وهل رفع صلاح الضغط عن اللاعبين بإصابته؟

ورد فيتوريا قائلًا:" صلاح لاعب بارع ومتميز، وأح أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ونحتاج لوجوده دائما في الفريق، في الماضي ساعد كثيرًا وسيساعد أيضًا في المستقبل".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني:" تحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة، أننا دخل مرمانا هدف، وكان اللاعبين محبطين، ولكنني أخبرتهم أنها كرة قدم ويجب ان نقاتل في الشوط الثاني، ونغير هذه الطريقة في التفكير، وكان لدينا طاقة إيجابية في الشوط الثاني، ولا يرجع هذا أبدًا لخروج صلاح، ولكن النتيجة لم تكن مرضية وكان علينا السعي والقتال".

واختتم فيتوريا: "هذه كرة القدم وهذه مشاعر طبيعية، ورد فعل اللاعبين في الشوط الثاني طبيعي، وأثناء المباراة كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، سواء هدف قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أو عدم احتساب هدف لصالحنا، ثم استقبالنا لهدف بعد تقدمنا بلحظات، ولكنني أشكر اللاعبين جميعًا على أداؤهم خلال الشوط الثاني، على المستوى الجماعي والفردي".

منتخب مصر يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح

كشف طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم عن تشخيص إصابة النجم محمد صلاح الذي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غانا في أمم إفريقيا.

وأكد طبيب منتخب مصر أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح أمام منتخب غانا وسوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته.

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في المباراة وقام المدرب البرتغالي روي فيتوريا بتبديله في نهاية الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة.