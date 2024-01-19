الرياضة

نجم الكرة المصرية السابق: محمد صلاح لا يستغل إمكانياته مع منتخب مصر.. وهذا اللاعب لا يستحق التواجد مع الفراعنة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: محمد صلاح لا يستغل إمكانياته مع منتخب مصر.. وهذا اللاعب لا يستحق التواجد مع الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال وائل القباني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني من أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا يستغل إمكانياته مع الفراعنة.

نجم الكرة المصرية السابق: محمد صلاح لا يستغل إمكانياته مع منتخب مصر

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" محمد صلاح للأسف لا يقوم بدوره الكامل مع منتخب مصر، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا يظهر بالصورة الأمثل حتى خلال المباراتين أمام موزمبيق وغانا".

وأضاف:" محمد النني حتى لا يستحق التواجد مع منتخب مصر وأمر غريب من روي فيتوريا أن يبدأ به المباريات ومروان عطية أفضل منه".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا