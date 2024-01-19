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أحمد جودة - القاهرة -

شن المعلق الرياضي حفيظ دراجي، هجوما على النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، عقب خروجه مصابا في مباراة منتخبه اكس أمام غانا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

"خروج صلاح حرر قيد اللاعبين".. حفيظ دراجي يشن هجوما على نجم منتخب مصر

ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: "أحيانا غياب النجم الأول لأي فريق أو خروجه لسبب ما، يكون مفيدا أكثر من بقائه، لأنه يحرر البقية، ويجعل منهم جنودا أشداء، يتقاسمون المسؤولية، ويخرجون كل ما لديهم، وهذا ما حصل لمنتخب مصر بعدد خروج محمد صلاح مصابا في مواجهة غانا".

واختتم: "رب ضارة نافعة".

وكشف مسئولو منتخب مصر عن مصير اللاعب محمد صلاح في مشاركته مع الفراعنة في المباراة القادمة، وصرح عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا في كأس أمم إفريقيا 2023.



وتعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول للإصابة في مباراة منتخبه التي أقيمت أمس الخميس أمام نظيره غانا، والتي جمعت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتم استبدال محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة وسقط على أرضية ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، واستكمل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأكد طبيب المنتخب، أن الام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح ويخضع لفحوصات طبية، وفضل الجهاز الطبي خروج صلاح حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشدد مسئولو منتخب مصر على أن إصابة صلاح بسيطة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر المقبلة.