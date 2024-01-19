عمر مرموش.. التعادل أمام غانا نتيجة مرضية في ظل ظروف المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - علق عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، التعادل أمام غانا، مؤكدًا على أن هذه النتيجة مرضية فى ظل ظروف المباراة.

اول تعليق من مرموش بعد تعادل مصر وغانا

وقال عمر مرموش فى تصريحات تليفزيونية: "أعتذر للجماهير على عدم الفوز أمام غانا، حيث أن المنتخب يلعب دائما للفوز وهو ما سيتم العمل عليه خلال المباريات المقبلة".

وتابع مرموش: "اللاعبين نفذوا تعليمات المدير الفنى، ولكن لم يستطيعوا تحقيق الفوز، كما أن لاعبي منتخب مصر سيبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما مساء الخميس، على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد رفع رصيده إلى نقطتين فى المجموعة الثانية، بينما حصل منتخب غانا على أول نقطة له فى المجموعة.

