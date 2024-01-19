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أحمد جودة - القاهرة -

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد التعادل أمام غانا بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

هجوم ناري.. أول تعليق من رضا عبد العال بعد تعادل مصر مع غانا

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية "TeN": روي فيتوريا يتحمل مسؤولية تعادل المنتخب الوطني أمام غانا، والإخفاق للمباراة الثانية على التوالي في بطولة أمم إفريقيا، والانتظار حتى المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وواصل: هناك علامات استفهام كبيرة على تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم، وهو مدرب ضعيف فنيًا والمنتخي يقدم آداءً متواضعًا تحت قيادته.

وأضاف: مواجهة الرأس الأخضر صعبة للغاية فهو منتخب جيد ومنظم وقدم عرضًا رائعًا أمام غانا في الجولة الأولى وحقق فوزًا مستحقًا، وسيكون منافسًا صعبًا للمنتخب الوطني في المباراة القادمة.

