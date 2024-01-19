نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملتها قبلك وهل يتحكم صلاح في منتخب مصر.. إبراهيم سعيد يهاجم نجم ليفربول ويوجه سؤال هام للجهاز الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن نجم الكرة المصرية، إبراهيم سعيد، هجومًا عنيفًا على نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب خروجه مصابًا، نهاية الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ضد نظيره غانا، في أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا بهدفين لكل فريق، أمام نظيره غانا، في المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها ساحل العاج.

إبراهيم سعيد لمحمد صلاح: “ عملتها قبلك ”

وقال أبراهيم سعيد، خلال برنامج “بلس90” الذي يقدمه عبر قناة النهار:" إصابة صلاح مريبة، وعشان الناس اللي بتهاجمني بقولله عملتها قبلك، وبعترف على الهواء إني عملت نفس الموقف في 2006، ولكن وقتها كانت مباراة نهائي وعلى ملعبنا وسط جماهيرنا، وكان بالإتفاق مع الجهاز الفني، وكنت صريحًا مع نفسي إني مش هقدر أشوط ضربة الجزاء خوفًا على الجماهير".

وأكد سعيد أن إصابة محمد صلاح مريبة وغامضة بالنسبة له، خاصة أنه لم يتعرض لأية التحامات أو سرعات خلال الشوط الأول، وسقط بشكل مفاجي على أرضية الملعب، مضيفًا:" هو محمد صلاح شايف إنه أعلى من منتخب مصر، أو شايف إنه مركز مع ليفربول ومنتخب مصر لا يحقق طموحه، هل فيتوريا أشرك صلاح من البداية وهو مصاب، هل اشتكى قبل المباراة من أي إجهاد في الخلفية، لأن الموقف غريب".

إبراهيم سعيد: هل يتحكم محمد صلاح في منتخب مصر

واختتم إبراهيم سعيد، موجهًا تساؤلًا للجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر:" هل محمد صلاح شعر باحتمالية تعرضه للإصابة، أو أن لاعبي غانا يتعاملون بخشونة، أو أن تركيزه في أشياء أخرى، وأوجه سؤالي للجهاز الفني والطبي هل محمد صلاح كانت لديه أي شكوى من أية إصابات أو إجهاد قبل المباراة، أين رأي الجهاز الفني والطبي، هل يضع صلاح التشكيل، أم يتحكم في منتخب مصر، هل تخلى صلاح عن منتخب مصر؟".

أول تعليق من روي فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر أمام غانا

وفي نفس السياق، قال روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز.

وتابع فيتوريا: " مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثانى كان رائعا، وفخور جدا بفريقى واللاعبين".

وأكمل:" محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".

