نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت بالتعادل (2- 2) مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات ما بعد التعادل.. السيناريو المتوقع

أحرز كل من مصر وغينيا هدفين في شباك المتخب الذي ينافسه في ملحمة كروية من ملاحم كأس أمم إفريقيا 2024، والتي قامت على ملعب كوت ديفوار، يوم الخميس وانتهت في الدقائق الأولى من اليوم الجمعة 19 يناير 2024.

وبذلك في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2024، أصبحت مصر متعادلة بهدفين أمام نظيرها المنتخب الغاني في مبارة الخميس 18 يناير 2024.

توقعات ما بعد التعادل مع غانا

توقعات ما بعد التعادل مع غانا.. وبعد التعادل مع غانا، ربما يفوز المنتخب المصري على كاب فيردى، وبالتالى يرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 5 نقاط، ويتأهل الى دور الـ 16.

القنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2024

1-قناة الجزائر الأولى (نايل سات، تردد 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) شفرة بيس 1100001100000000.

2- قناة المغرب الرياضية (نايل سات، تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

3- قناة الرياضية المغربية الأولى (نايل سات، تردد 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

4- قناة فوكس سبورت (Hot Bird 13B، تردد 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

5- قناة تيلي تشاد (Amos 4W، تردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

6- قناة SuperSport على القمر الصناعي: Eutelsat 16A.. التردد: 11097- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

7- قناة Canal+ Afrique القمر الصناعي: Eutelsat 16A..التردد: 11248- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

8- قناة StarTimes القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12284- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

9- قناة Kwese TV- القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12015- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غانا بكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.