هاني رمزي يتحدث عن وسام أبو علي ويكشف دوره في انضمامه لصفوف الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاني رمزي، رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، لدعم هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الاهلي في وقت سابق، التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وقال خلال تصريحاته، مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة أون تايم سبورتس:" عرضنا وسام أبو علي وعمر فرج وهو مهاجم فلسطيني أيضًا، ودورنا يقتصر على الترشيحات فقط، وفقًا لمتطلبات الجهاز الفني، والمواصفات المناسبة لفريق الأهلي".

وعن الية عمل لجنة اكتشاف المواهب، قال هاني رمزي: "نملك مجموعة كبيرة من الكشافة في دوريات المحترفين والدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى المحافظات والأقاليم، ولدينا قائمة بأفضل اللاعبين المتواجدين في جميع المراكز، ودائمًا نبحث عن لاعبين في كافة المراكز، وبجميع المواصفات، ونقدم ترشيحاتنا لشركة النادي الاهلي، التي تقوم بدورها بتقديمها إلى الإدارة الفنية وكابتن محمود الخطيب، وبالتالي يتم عرضها على مارسيل كولر لإتخائ قراره ثم يأتي دور لجنة التعاقدات حال موافقة المدير الفني."

وتحدث هاني رمزي، عن الفلسطيني وسام أبو علي، المنضم حديثًا للنادي الأهلي:" لفت نظرنا له أولا طوله وعدم تأثيره على حركته، يلعب برأسه وقدميه جيدًا، ويستطيع الربط جيدًا بين الخطوط، وفرصه وتوقعاته التهديفية قوية، بالإضافة إلى أنه من خلال تحليلاتنا يستطيع الخروج من منطقة الجزاء لخلق فرص، ومهاراته الدفاعية قوية أيضًا".

وفي نفس السياق، قال وسام أبو علي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهي: "تعرفت على الكثير من الأمور عن الأهلي، وشاهدت العديد من المباريات واللاعبين، وانبهرت للغاية بمستوى الفريق، ‏خاصة في مباراته أمام اتحاد جدة السعودي، وأعرف جيدًا صعوبة التحديات التي تنتظرني، وبالتأكيد أتطلع إلى الفوز معه بكل ‏البطولات خلال الموسم الجاري، وكنت أعرف إمام عاشور، لأننا لعبنا معًا في الدوري الدنماركي، وكذلك أكثر من أعجبت به ‏بيرسي تاو ومحمد الشناوي، وأثق بشدة في التأقلم سريعًا داخل أجواء النادي بشكل عام".‏

وعن المنافسة في خط الهجوم قال إنه جاهز للتحدي، ويأمل في أن يمثل إضافة للفريق ويتوج معه بالألقاب، ومتحفز للغاية ‏لبدء مشواره والمشاركة في المباريات، فهدفه الأول هو تحقيق الفوز للفريق والتتويج بالبطولات، كما وجه الشكر إلى مارسيل كولر المدير الفني على ثقته ‏بقدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنه.‏