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أحمد جودة - القاهرة -

شن وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، هجوما على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

"فيتوريا إمكانياته أقل من المنتخب".. وائل جمعة يشن هجومًا على مدرب الفراعنة



وانتهت المواجهة التي أقيمت أمس الخميس بين منتخب مصر أمام غانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وصرح وائل جمعة في تصريحات لقناة بي إن سبورتس قائلا: "فيتوريا إمكانياته أقل من المنتخب، ولا يعلم إمكانيات اللاعيبة وتوظيف اللاعبين سيء للغاية."

واختتم: "اللي حصل في الملعب خوف اللاعبية من الخروج، فاللي حصل انهم موتوا نفسهم ودة اللي غير الشكل."

وتعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول للإصابة في مباراة منتخبه التي أقيمت أمس الخميس أمام نظيره غانا، والتي جمعت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتم استبدال محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة وسقط على أرضية ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، واستكمل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأكد طبيب المنتخب، أن الام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح ويخضع لفحوصات طبية، وفضل الجهاز الطبي خروج صلاح حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشدد مسئولو منتخب مصر على أن إصابة صلاح بسيطة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر المقبلة.