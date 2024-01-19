نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير الجدل من رضا عبد العال بشأن بطل أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، رأيه في المنتخبات المرشحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: لاعبو المنتخب المغربي أصيبوا بحالة من التعالي والغرور بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم الماضية بقطر والحصول على المركز الرابع.

وتابع: أتوقع ألا يصل أسود الأطلس لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وسيسير على نهج المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا الماضية 2021 التي أقيمت بالكاميرون، بعدما أصيب محاربي الصحراء بحالة من الثقة الزائدة بعد فوزهم باللقب في 2019.

المغرب تهزم تنزانيا

وحقق منتخب المغرب الانتصار في أول مباراة ضد منتخب تنزانيا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.