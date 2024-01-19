نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر المقبلة في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

متي موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب الرأس الأخضر مساء الاثنين 22يناير 2024،في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا موسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب فيليكس هوفويت المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في كأس امم افريقيا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر؟

تذاع أحداث مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا؟

الرأس الأخضر، 3 نقاط

مصر، نقطتان

موزمبيق، نقطة واحدة

غانا، نقطة واحدة