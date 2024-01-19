نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في امم افريقيا بعد التعادل مع غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024، بعد التعادل مع منتخب غانا بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الثانية.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا؟

الرأس الأخضر، 3 نقاط

مصر، نقطتان

موزمبيق، نقطة واحدة

غانا، نقطة واحدة

متي موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا؟

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر مساء الاثنين 22يناير 2024،في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا موسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب فيليكس هوفويت المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في كأس امم افريقيا 2024.