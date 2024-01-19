نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الاخضر في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأفريقية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2024.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر..

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة RTB بوركينا فاسو

تردد القناة: 11900

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناة بي ان سبورت bein afcon

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

متي موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب الرأس الأخضر مساء الاثنين 22يناير 2024،في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا موسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب فيليكس هوفويت المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في كأس امم افريقيا 2024.