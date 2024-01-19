نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. القنوات الناقلة لمباراة الراس الاخضر وموزمبيق في امم افريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد فيلكس بوانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.
ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مجموعة مصر القنوات الناقلة لمباراة الراس الاخضر وموزمبيق في أمم إفريقيا.
موعد مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024
يستعد لاعبي منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد فيلكس بوانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024
وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس أتش دي القطرية، من خلال قنواتها بإشتراك خاص مستقل.
تردد قناة beIN Sports HD 2 Max
القمر الصناعي
: عرب سات.
التردد: 11623.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500
- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
- القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100.