مجموعة مصر.. القنوات الناقلة لمباراة الراس الاخضر وموزمبيق في امم افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد فيلكس بوانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مجموعة مصر القنوات الناقلة لمباراة الراس الاخضر وموزمبيق في أمم إفريقيا.

موعد مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024

يستعد لاعبي منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد فيلكس بوانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس أتش دي القطرية، من خلال قنواتها بإشتراك خاص مستقل.

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي

: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100.