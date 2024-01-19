نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” موعد مباراة الاردن ضد كوريا الجنوبية، التي من المقرر لها أن تقام في الجولة الثانية، من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

ويستضيف استاد الثمامة المباراة النارية التي ستجمع الاردن ضد كوريا الجنوبية، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس أسيا.

وتنطلق مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من بطولة كاس آسيا، يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 1:30 ظهرا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 2:30 مساءا بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر.

وافتتح المنتخب الأردني مشواره في البطولة بالفوز على حساب المنتخب الماليزي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا.

ويتواجد منتخب الأردن في المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا، برفقة منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.