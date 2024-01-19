نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق واليابان في امم اسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب العراق لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب اليابان، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة العراق واليابان في امم اسيا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة العراق واليابان في كأس آسيا 2024

ويستعد لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم، لمواجهة نظيره المنتخب الياباني، مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد اليابان في كأس آسيا 2024

وتنقل مباراة منتخب العراق ضد اليابان على عدة قنوات، أبرزها الكأس القطرية الرياضية، وبي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة العراقية الرابعة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.