نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين ضد ماليزيا في كأس اسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، كل ما يخص موعد مباراة البحرين ضد نظيره ماليزيا، في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها من نظيره منتخب كوريا الجنوبية في كاس اسيا 2024/2023.

يستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي البحرين ضد ماليزيا، والتي تقام يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا.وانتهت مباراة اليوم التي جمعت بين البحرين وكوريا الجنوبية بفوز المنتخب الكوري بنتيجة 1/3 في مباراة مثيرة بين المنتخبين.

ووقع منتخب البحرين في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا بجانب كلا من منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن.

موعد مباراة البحرين ضد ماليزيا في كأس آسيا

وتقام مباراة البحرين المنتظره أمام نظيره ماليزيا في لقاء مثير، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا 2024/2023.

وتنطلق صافرة حكم لقاء البحرين ضد ماليزيا في الجولة الثانية من بطولة كاس اسيا، يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري 2024، في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 4:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 5:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 6:30 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.