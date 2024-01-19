موعد مباراة مصر ضد الكونفو برازفيل في أمم إفريقيا لليد والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول، لكرة اليد رجال، لمواجهة هامة ومرتقبة ضد نظيره الكونغو برازفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر.

وأوقعت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخب غينيا، ومنتخب الكاميرون ومنتخب الكونغو برازافيل.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو برازفيل بأمم إفريقيا لليد

تنطلق مباراة منتخب مصر لليد، ضد نظيره الكونغو برازفيل، التي تستضيفها “صالة استاد القاهرة الدولي”، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 19 يناير، بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو برازفيل بأمم إفريقيا لليد

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، مبارة منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، ضد نظيره الكونغو برازفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة أمم إفريقيا لليد رجال.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل والمالك الحصري، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، لكرة اليد رجال التي تستضيفها مصر.

مصر تفوز على غينيا في افتتاحية أمم إفريقيا لليد رجال

وحقق منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، الفوز على حساب نظيره غينيا، في افتتاحية منافساته بأمم إفريقيا لليد، في المباراة التي استضافتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي الأربعاء الماضي، بفارق 18 نقطة، وبنتيجة (33-15).

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال، للمرة الثانية على التوالي، في الفترة من 17 يناير، وحتى 27 يناير 2024.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية إلى أولمبياد باريس 2024، ويتأهل أيضا أول 5 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2025.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في المباراة النهائية، على حساب نظيره الرأس الأخضر بنتيجة (37-25).

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي)، محمد على (لوجرونيو الإسباني)، محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (الأهلي)، مازن رضا (الزمالك).

ظهير أيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي)، حسن قداح (كيلسي البولندي).

صانع ألعاب: أحمد خيري (الأهلي)، يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (فيزبريم المجري)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل (الأهلي)، خالد وليد (الزمالك).