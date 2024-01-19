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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر عن موقف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر من المشاركة مع الفراعنة في مباراة الرأس الأخضر القادمة في أمم إفريقيا 2024.

الكشف موقف محمد صلاح من مباراة الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام نظيره منتخب غانا وخرج من الشوط الأول في المباراة بسبب الإصابة في العضلات الخلفية.

وأوضحت المصادر أنه أكد عدم مشاركة محمد صلاح في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا للتشخيص الطبي لإصابة محمد صلاح فإنه يعاني من شد في العضلات الخلفية ويحتاج بعض الوقت من أجل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة بشكل طبيعي.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في كأس الأمم الإفريقية.

