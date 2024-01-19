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أحمد جودة - القاهرة - انتقد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، طريقة إدارة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مباراتي موزمبيق وغانا وظهور منتخبنا الوطني بأداء باهت، خلال الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

شريف عبد المنعم يُعدد سلبيات وإيجابيات تعادل مصر مع غانا

وقال شريف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "رغم سلبيات لاعبي منتخب مصر أمس، إلا أن مباراة غانا كشفت عيوب بعض اللاعبين، وأثبتت أن هناك لاعبين مكانهم التشكيل الأساسي وليس دكة البدلاء، الجميع لديه تحفظات كثيرة على أداء محمد النني، لاعب مصاب منذ 6 أشهر وينضم للمنتخب كيف يحدث ذلك".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "كرة القدم الحديثة لا تعترف بالأسماء سواء لاعب محلي أو دولي، وعلى روي فيتوريا استيعاب هذا الدرس جيدا، لأنه ظهر خلال المباراتين الماضيتين متوترا وشخصيته ضعيفة، ومنتخب مصر لا بد من أن يكون مدربه قويا، ويعلم ويعي جيدا إمكانات لاعبيه والعناصر المفيدة له، مثلما فعل من قبل حسن شحاتة مع الجيل الذهبي خلال ولايته".

