مجموعة مصر.. تشكيلة موزمبيق الرسمية ضد الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

موعد مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في أمم إفريقيا

تنطلق مباراة موزمبيق ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، مساء بعد غدا الجمعة الموافق 19 يناير 2024، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تشكيل موزمبيق الرسمي لمواجهة كاب فيردي

حراسة المرمى: سيلواني

خط الدفاع: ميكيسر، دوف، ماندافا، لانجا.

خط الوسط: ماكندزا، أمادي، جيماريش.

خط الهجوم: كاتامو، ويتي، راتيفو.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولي: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون -غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو- موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.