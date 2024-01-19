نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. تشكيلة الرأس الأخضر الرسمية ضد موزمبيق في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيدرو بريتو المدير الفني لـ الرأس الأخضر ضد موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

موعد مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في أمم إفريقيا

تنطلق مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، مساء بعد غدا الجمعة الموافق 19 يناير 2024، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تشكيلة الرأس الأخضر ضد موزمبيق:

حراسة المرمى: فوزينها.

خط الدفاع: موريرا، كوستا، لوبيز، باولو.

خط الوسط: دوارتي، بينا، مونتيرو.

الهجوم: مينديز، بيبي، كابرالج.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولي: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون -غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو- موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا