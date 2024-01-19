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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق قدرة منتخب مصر، على التأهل للأدوار التالية والوصول لأبعد نقطة ممكنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية 2024، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

شريف عبد المنعم يضع خطة عبور منتخب مصر كاب فيردي

وقال نجم النادي الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لاعبي منتخب كاب فيردي لديهم سرعات ولكن منتخب مصر أفضل، ولاعبيه يمتلكون إمكانيات فردية وبدنية أضعاف المنافس، وليس أمامنا حاليا خيار آخر سوى الفوز من أجل التأهل للدور التالي".

وأضاف شريف عبد المنعم: "إذا أردنا التأهل للدور التالي والوصول لنهائيات البطولة، لا يمكن الاستغناء عن إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو خلال مباراة الرأس الأخضر، والاعتماد أيضا على محمود حسن تريزيجيه لأنه المحرك الأساسي لمنتخب مصر، هذا وبجانب البدأ بمروان عطية أساسيا خلال المباراة".

