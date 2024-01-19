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أحمد جودة - القاهرة - دعا مدافع غانا محمد ساليسو الفريق إلى التماسك بعد التعادل أمام منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023.

محمد ساليسو يدعو لاعبو غانا للتماسك بعد التعادل أمام مصر

أضاع البلاك ستارز تقدمهم مرتين أمام المنتخب المصري في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية حيث انتهت المواجهة 2-2.

وأحرز قدوس ثنائية لغانا لكن جهوده باءت بالفشل بسبب أخطاء فردية استغلها عمر مرموش ومصطفى محمد.

ومع ذلك، دعا ساليسو زملائه في الفريق إلى عدم توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض.

وقال: "نحن نفوز كفريق، ونخسر كفريق، ولا يوجد أي خطأ فردي".

وأضاف "عندما نرتكب أخطاء، فإننا نفعل ذلك كفريق. عندما تذكر لاعبًا، فإنك تقتله في المباراة التالية، الشيء الأكثر أهمية هو التركيز على المباراة التالية."

